Митрополит Кирилл поздравил с Рождеством осужденных в колонии-поселении в селе Дигитли

Накануне Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл во время рабочей поездки в Мамадышский район посетил колонию-поселение №17 в селе Дигитли. Владыку сопровождали глава района Анатолий Иванов, начальник колонии Раил Сагитов, секретарь Татарстанской митрополии иеромонах Кирилл, благочинный Закамского и Мамадышского округов Казанской епархии протоиерей Андрей Дубровин и другие.

Митрополит побеседовал с осужденными и поздравил их с праздниками Рождества и новолетия. Глава района поблагодарил их за труд по развитию сельского хозяйства в республике и пожелал им скорейшего возвращения на свободу.

«В жизни бывает всякое, все люди переживают скорби. Мне приходилось посещать разные учреждения, в том числе исправительные. Конечно, ни одна колония не является местом радости. Но страшнее, когда заходишь в дома престарелых и видишь людей, которые содержатся в очень плохих условиях. В Мамадышском районе и вообще в Татарстане таких мест с тяжелыми условиями нет, но они есть за пределами республики. К сожалению, есть и брошенные старики, брошенные дети, о которых заботятся не мамы и папы, а посторонние люди», – сообщил владыка Татарстана.

Фото: пресс-служба татарстанской митрополии

Митрополит вспомнил историю со времен его службы в Екатеринбурге до назначения на Казанскую кафедру. Там жил ребенок без ушных раковин. И однажды в епархиальную службу пришла молодая девушка и предложила свою помощь – в тот момент она даже не была крещенной. Она стала приходить в Дом малютки, брала этого ребенка на руки, качала его, гладила по голове и пела песни. И в какой-то момент ребенок начал слышать.

По словам архипастыря, тогда Господь явил чудо по любви, которая превосходит любую меру страданий.

«Вы попали в трудную ситуацию, но, возможно, она дана вам для переосмысления жизни, для осознания того, что Господь каждого ведёт к Себе разными путями. Задумайтесь: Господь нас создал, подарил нам жизнь, которая однажды завершится. По отшествии из этой жизни мы встретимся с нашим Господом и каждый должен будет дать ответ. Суд Божий — не суд человеческий, который может приговорить к нескольким годам лишений. После встречи с Богом — вечность, качество которой определяется уже в этой жизни», – обратился к осужденным владыка.

Фото: пресс-служба татарстанской митрополии

После этого митрополит вновь поздравил всех с Рождеством и раздал осужденным фрукты. После этого владыку ознакомили с условиями содержания заключенных. Затем митрополит посетил старинный храм Вознесения Господня, который находится неподалеку от колонии, и обсудил его восстановление с главой района. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанской митрополии.