Митрополит Кирилл поздравил православных Татарстана с Рождеством Богородицы

Фото: Митрополия Татарстана

Сегодня, 21 сентября, православные верующие в России отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Для церкви праздник особенно важен, потому что это «начало спасения всего мира», говорится в церковных песнопениях.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл обратился к православным верующим республики, чтобы поздравить со светлым праздником.

«С праздником, дорогие братья и сестры. Поздравляю вас с Рождеством Пресвятой Богородицы, с праздником, который открывает нам дверь в жизнь вечную. Праведные Иоаким и Анна — корень благочестия, из которого произросла Святая Дева. Отношение к святости как к норме жизни стоит во главе сегодняшнего праздника. Я желаю, чтобы святость, которая была присуща родителям Пресвятой Богородицы Иоакиму и Анне, присутствовала и в нашей жизни. Желаю, чтобы ни дома, ни на работе мы не поддавались искушениям этого времени и помнили о том, к чему мы призваны», – сказал митрополит Кирилл.

Вчера вечером, в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил всенощное бдение в казанском храме великомученицы Параскевы Пятницы. Песнопения исполнил архиерейский смешанный хор под управлением Марины Литвиненко.