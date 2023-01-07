Митрополит Кирилл посетил рождественский фестиваль «Лед и свет» в Раифе

Сегодня, в праздник Рождества, Раифский Богородицкий монастырь встретил гостей произведениями искусства из льда и снега — с 1 по 8 января здесь проходит фестиваль «Лед и свет».

Полюбоваться красотами обители приехали митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров, председатель Комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская, министр культуры РТ Ирада Аюпова, начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский и другие.

Несмотря на сильный мороз, монастырь, по традиции, посетили несколько тысяч туристов.

«Господь дал нам сегодня настоящую русскую зиму. Поблагодарим тех людей, которые своим талантом согревают наши сердца в светлый праздник Рождества», — сказал владыка.

После обхода ледового городка лучшим скульпторам фестиваля вручили памятные награды.

Затем митрополит Кирилл посетил «миссионерскую юрту», где ежедневно проводятся просветительские беседы с паломниками. Руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин и его заместитель — иерей Александр Данилов рассказали о совместном проекте отдела и Раифского монастыря. Священники отметили, что ежедневно юрту посещают около 300 человек.

Татарстанская митрополия напоминает, что фестиваль «Лед и свет» проводится Раифским Богородицким монастырем по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла при поддержке руководства Зеленодольского района РТ и отдела по культуре Казанской епархии в целях возрождения семейных традиций и приобщения жителей и гостей Татарстана к духовной культуре и традициям православия.