Митрополит Кирилл помолился о России перед Казанской иконой Божией Матери

Накануне вечером, по окончании всенощного бдения в канун Недели 3-й по Пятидесятницы, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил молебен Божией Матери перед чтимым Казанским образом в Казанском кафедральном соборе Богородицкого монастыря в столице Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе митрополии Татарстана.

Перед началом молебного пения глава Татарстанской митрополии обратился к верующим.

«Сегодня в нашей стране произошли события, которые потрясли многих людей. Вы знаете, что благими намерениями устлан путь в ад. История помнит идеологов, которые красиво говорили о правах за свободу, за независимость, за землю. «Землю — крестьянам! Фабрики — рабочим!». После этих лозунгов, которые народ подхватывал с лёгкостью и радостью, наступали времена большой крови. Многие люди уже в застенках очередного карательного органа раскаивались в том, что участвовали в тех или иных движениях против государственной власти. Только государство имеет право карать. Больше ни у кого такого права нет. Так сложилось многими веками и даже тысячелетиями», - отметил он.

Владыка дополнил, что сейчас очередной переломный момент, который может стать последним в истории нашего государства.

«Мы сегодня остаемся в храме, чтобы помолиться Божией Матери. Сегодня здесь в этом священном месте давайте все вместе, дорогие братья и сёстры, помолимся Божией Матери. Помолимся о том, чтобы Господь умудрил людей, которые принимают решения. Сегодня очень многое делается исходя из эмоций. А эмоции до добра не доводили, когда решались вопросы государственного устройства, жизни и сохранения народа», - обратился глава Татарстанской митрополии.

Он отметил, что общая неудовлетворенность подвигает людей на неразумные действия, которые могут привести к большой крови.

Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Татарстанской митрополии иеромонах Кирилл (Корытко), наместник Казанского Богородицкого мужского монастыря игумен Марк (Виленский), а также духовенство митрополии.

Архиерейский смешанный хор под управлением Марины Литвиненко исполнил песнопения. Часть песнопений исполнялась общенародно.

Стоит отметить, в соборе молились прихожане храмов столицы Татарстана, студенты и преподаватели Казанской духовной семинарии.

Митрополит Кирилл прочитал молитву, составленную священномучеником Ермогеном, Патриархом Московским и всея Руси, читаемую во время гражданской смуты:

«Исправь нашу греховную жизнь, положи конец разделениям и нестроениям, собери расточенных, соедини рассеянных, подай мир и благоденствие стране нашей, избавь её от тяжких бед и несчастий. Всесвятый Владыка, просвети разум наш светом евангельского учения, воспламени сердца наши огнём благодати Твоей и направь их к исполнению заповедей Твоих, — дабы прославилось в нас всесвятое и преславное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и во веки веков. Аминь».

Накануне верующие также пропели песнопение «У Казанской Божией Матери».

Обращение Предстоятеля Русской Церки будет зачитано после Литургии в Неделю 3-ю по Пятидесятнице в храмах Казанской епархии.