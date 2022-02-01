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Религия
1 февраля 2022  20:02
Павел Климчак

Митрополит Кирилл отслужит в Казани молебен за спортсменов перед Олимпиадой

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Сегодня, 1 февраля, в Казанском епархиальном управлении митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл встретился с заслуженным тренером России, депутатом Госдумы РФ от Татарстана Ольгой Павловой. Владыка ознакомил гостью с работой епархии по физической культуре и спорту.

 

Фото: пресс-служба Казанской епархии

В свою очередь, Ольги Ивановна рассказала правящему архиерею о подготовке спортсменов из Татарстана к XXIV Олимпийским зимним играм в Пекине. Владыка Кирилл пообещал молиться о здравии наших атлетов и тренеров Олимпийской сборной.

 

Фото: пресс-служба Казанской епархии

Митрополит отслужит молебен о благополучном выступлении спортсменов в соборе Казанской иконы Божией Матери 3 февраля в 10.30. На богослужение также приглашены спортсмены и тренеры, ветераны спорта и руководители спортивных организаций РТ. Об этом сообщили в пресс-службе Казанской епархии.

 

Фото: пресс-служба Казанской епархии

 

#митрополит Кирилл #олимпиада
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