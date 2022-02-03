Митрополит Кирилл отслужил в Казанском соборе молебен за спортсменов перед Олимпиадой

Сегодня, 3 февраля, после Божественной литургии в соборе Казанской иконы Божией Матери митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл отслужил молебен об успешном выступлении нашей сборной на XXIV Олимпийских зимних играх, которые откроются завтра в Пекине.

Фото: пресс-служба Казанской епархии

Помолиться об атлетах и тренерах российской сборной предложили спортивные деятели Татарстана, которые сегодня собрались в соборе во время богослужения. Перед началом молебна владыка Татарстана обратился к спортсменам и прихожанам.

«Сегодня мы собрались в этом святом месте, чтобы помолиться о тех, кто выбрал путь служения родине на спортивном поприще. Спорт объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий. Все мы радуемся и гордимся, когда видим на пьедестале наших победителей, когда поднимается флаг отечества, когда исполняется наш гимн. Пожелаем успехов и поддержим наших олимпийцев. Важно, чтобы ребята чувствовали, что за ними — вся страна. Одному богу известно, как всё сложится, но мы с любовью и благодарностью к нему помолимся о воспитанниках отечественных спортивных школ, о том, чтобы Господь благословил их многотрудный путь», – сообщил митрополит Кирилл.

Фото: пресс-служба Казанской епархии

Среди спортсменов, в соборе сегодня присутствовали и молились заслуженный тренер РФ Ольга Павлова, вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов, бывший игрок ХК «Ак Барс» Роман Баранов, двукратный чемпион мира по хоккею Евгений Медведев, а также председатель комиссии по физкультуре и спорту Казанской епархии иерей Кирилл Назаров.

После молебна правящий архиерей призвал молиться за российских спортсменов в течение всей Олимпиады.

«Надеюсь, что сегодняшний день не станет последним, когда мы сугубо молились об Олимпийской сборной. Пока идёт Олимпиада, надо усердно молиться за наших детей, которые в непростых условиях будут бороться за победу. Надеемся, они проявят силу духа, мужество и выступят достойно», – обратился к присутствующим владыка.

Фото: пресс-служба Казанской епархии

После этого митрополит Кирилл поблагодарил всех пришедших за молитвы. В завершение было совершено славление Богородице перед Её чтимым Казанским образом. Участники богослужения поклонились святыне.