Митрополит Кирилл отслужил Литургию в исправительной колонии №5

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл сегодня отслужил Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы ИК №5. Совместно с митрополитом службу вели иерей Казанской епархии Евгений Гаврилкин и священники, окормляющие колонию.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ, на Богослужение пришли прихожане храма, отбывающие наказание в колонии. Присутствовали и заместители начальника УФСИН России по РТ Андрей Яковенко и Эльдар Аллахвердиев, начальник колонии Рустем Салахиев, а также члены Общественного совета Александр Даренков и Евгений Кузнецов.

Помимо вознесения молитв, все желающие смогли исповедоваться и причаститься. После завершения Богослужения митрополит Кирилл поздравил всех присутствующих со Светлым Христовым Воскресением.