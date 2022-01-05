Митрополит Кирилл открыл храм в колонии №3 в Татарстане

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетил ИК-3, где совершил освящение нового храма в честь иконы Божией матери «Нечаянная радость».

Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

В мероприятии также участвовали замглавы УФСИН России, УФСИН России по РТ Ильназ Фахреев, врио начальника колонии и другие. На самой службе также присутствовали осуждённые – члены местной православной общины.

Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

Фундамент храма заложили в июле прошлого года. Строительство проходило на средства благотворителей по программе «Сельская церковь».

Митрополит Кирилл вручил благодарственное письмо одному из осуждённых, который принимал активное участие в строительстве храма. Заключённые передали владыке в дар резную икону.

Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

Как уточняют в пресс-службе УФСИН России по РТ, в данный момент на территории колоний Татарстана действуют 8 православных храмов и 5 молельных комнат.