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Происшествия
5 января 2022  10:57
Павел Климчак

Митрополит Кирилл открыл храм в колонии №3 в Татарстане

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Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетил ИК-3, где совершил освящение нового храма в честь иконы Божией матери «Нечаянная радость».

 

Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

В мероприятии также участвовали замглавы УФСИН России, УФСИН России по РТ Ильназ Фахреев, врио начальника колонии и другие. На самой службе также присутствовали осуждённые – члены местной православной общины.

 

Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

Фундамент храма заложили в июле прошлого года. Строительство проходило на средства благотворителей по программе «Сельская церковь».

Митрополит Кирилл вручил благодарственное письмо одному из осуждённых, который принимал активное участие в строительстве храма. Заключённые передали владыке в дар резную икону.

 

Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

Как уточняют в пресс-службе УФСИН России по РТ, в данный момент на территории колоний Татарстана действуют 8 православных храмов и 5 молельных комнат.

#исправительная колония #храм #митрополит Кирилл
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