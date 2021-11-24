Митрополит Кирилл: «От согласия и межрелигиозного мира зависит наше общее благополучие»

Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл принял участие в сессии «Россия и исламский мир: культура диалога и взаимоотношения между последователями разных религий», которая проходила в Джидде в Саудовской Аравии.

Доклад, с которым выступил глава Татарстанской митрополии, был посвящен опыту нашей республики в утверждении мира и согласия. В начале митрополит Кирилл поблагодарил короля Салмана бин Абдель Азиза Аль-Сауда за теплый прием и передал слова приветствия Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

«Говоря об опыте нашей страны и нашей республики, хочется отметить, что мир и согласие между православными и мусульманами существуют у нас на протяжении многих веков. Практически пять веков мы в Татарстане живем бок о бок друг с другом. У нас никогда не было межрелигиозных войн. Хотя, с моей точки зрения, одна религиозная война была, но она была направлена против веры вообще — не против христиан или мусульман, а против верующих. Воинствующие безбожники, когда пришли к власти, уничтожали все национальные и религиозные традиции», – отметил митрополит Кирилл в своем докладе.

Глава митрополии сказал, что отрадно видеть, как сегодня жители республики возвращаются к своим истокам и имеют возможность беспрепятственно совершать службы, ходить в храмы и мечети, исповедовать свою религию. Благодаря мудрой политике руководства Татарстана во главе с Президентом республики Рустамом Миннихановым закрепляется сложившееся положение особым вниманием и заботой.

«В Татарстане активно восстанавливаются святыни — возрождены древний Болгар, где был принят ислам, древний Свияжск, откуда пошло христианство на нашей земле. Все это сделано благодаря мудрой политике республиканских властей», – подчеркнул митрополит Кирилл.

Правящий архиерей напомнил, что в этом году в Татарстане была восстановлена христианская святыня, к которой на протяжении многих веков совершались паломничества — собор Казанской иконы Божией Матери. Его воссозданием занимался Фонд «Возрождение» под руководством Государственного советника Минтимера Шаймиева.

«Хотел бы сказать слова благодарности муфтию Татарстана Камилю хазрату, который много делает для укрепления сотрудничества между мусульманами и православными. Мы взаимодействуем в тех вещах, в которых мы можем это делать: вместе занимаемся утверждением мира, решаем общие социальные задачи, стараемся утверждать духовно-нравственные ценности в нашем народе, чтобы не было абортов, чтобы не было преступности, чтобы люди не поддавались наркомании и пьянству, а старались жить благочестиво», – подчеркнул глава Татарстанской митрополии.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Завершая свою речь, митрополит Кирилл пригласил всех посетить Татарстан и привел слова из Священного Писания: «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то; и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот». От внутреннего согласия и межрелигиозного мира напрямую зависит наше общее благополучие. В этом контексте наш мир является общим домом, что предполагает его совместное благоустройство. Мы можем жить в разных комнатах этого дома, на разных этажах, но не один здравомыслящий человек не будет умышленно разжигать пожар в своем доме».