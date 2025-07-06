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Общество 6 июля 2025 13:06

Митрополит Кирилл освятил храм Владимирской иконы Божией Матери в Высокогорском районе

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Митрополит Кирилл освятил храм Владимирской иконы Божией Матери в Высокогорском районе

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил великое освящение храма Владимирской иконы Божией Матери в деревне Старые Бирюли и возглавил Литургию в новоосвященном храме. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Напомним, что чин закладки храма Владимирской иконы Богородицы совершил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл 24 сентября 2024 года. Крест на месте строительства храма раньше находился на куполе старинной церкви, разрушенной в советское время. От уничтожения святой крест уберег уроженец деревни Старые Бирюли Григорий Фокеев. Его семья бережно хранила святыню и, когда пришло время, вернула ее приходу.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

#Высокогорский район #освящение храма #православие #Религия
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