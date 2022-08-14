Митрополит Кирилл освятил храм Владимирской иконы Божией Матери в Менделеевском районе РТ

Сегодня, в праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил храм в честь Владимирской иконы Божией Матери в селе Монашево Менделеевского района РТ.

Фото: пресс-служба Казанской епархии

После чина освящения владыка Татарстана поздравил пришедших жителей района и прихожан с праздником.

«Поздравляю всех вас с освящением и желаю, чтобы все вы, дорогие братья и сёстры, всегда чтили этот день. День освящения храма сродни дню крещения человека. Мы помним дни рождения своих детей, помним дни тезоименитства. А дни крестин часто не помним. А ведь это особый благословенный день, когда уже рождённый человек становится воином Христовым. Человек приходит сам или его совсем маленьким приносят в Божий храм и крестят во имя Святой Троицы — Отца и Сына и Святого Духа», – обратился к пришедшим митрополит.

Фото: пресс-служба Казанской епархии

После этого владыка передал отцу настоятелю храма одно из 27 напрестольных Евангелий, которые Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил раздать новым приходам Татарстанской митрополии.

Затем митрополит вручил церковные награды мирянам, особо старавшимся при возведении и благоустройстве святыни.

Затем владыка РТ возглавил в новоосвященном храме литургию. Завершив ее, во дваре храма он освятил мед нового урожая и вновь поздравил верующих с празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице и началом Успенского поста.

Фото: пресс-служба Казанской епархии

В завершение владыка Кирилл окропил верующих святой водой. Настоятель храма поблагодарил правящего архиерея за совместную молитву и подарил ему икону святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщили в пресс-службе Казанской епархии.