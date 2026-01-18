news_header_top
Общество 18 января 2026 20:17

Митрополит Кирилл освятил воду у храма-памятника на Казанке в Крещенский сочельник

Сегодня, в Крещенский сочельник, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил Чин великого освящения воды на реке Казанке. Иордань оборудовали рядом с храмом-памятником в честь Нерукотворного Образа Спасителя.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Рядом с купелью организовали места для переодевания и разместили палатки, где можно согреться и угоститься горячим чаем. Окунуться в иордань и набрать святой воды можно будет до десяти часов вечера 19 января. Все это время здесь будут дежурить полицейские, сотрудники МЧС и медики.

Завтра, в праздник Крещения Господня, Митрополит Кирилл возглавит Богослужение в Богоявленском соборе Казани на улице Баумана. Начало Литургии – в 9 часов утра.

Фоторепортаж: Михаил Захаров
#крещение господне #митрополит Кирилл #Казанская епархия
