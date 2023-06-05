Митрополит Кирилл освятил в Свияжске древний святой источник, утраченный полвека назад

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в праздник Святой Троицы после Литургии в Троицкой церкви Свияжского Иоанно-Предтеченского женского монастыря отправился в Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь, где совершил освящение источника святителя Германа.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Источник оборудован на месте, где находился колодец, построенный освателем монастыря архимандритом Германом, будущим архиепископом Казанским и Свияжским.

Согласно преданию, архиепископ, обнаружив источник, выкопал колодец. Верующие рассказывали, что вода из колодца исцеляла их от болезней.

В 1950-е годы, когда здание монастыря использовалось не по назначению, колодец стал все меньше наполняться водой и его решили засыпать землей.

В 90-е годы, монастырь начали возрождать, и тогда были предприняты первые попытки вернуть источник к жизни. Только в мае этого года, по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла и при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, на историческом месте вновь появился колодец с водой из того самого святого источника.