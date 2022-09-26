Митрополит Кирилл освятил в Казани Центр творческого и духовного развития «Перемена»

Накануне митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл по окончании Божественной литургии в храме преподобного Серафима освятил Центр творческого и духовного развития с возможностью инклюзивного обучения «Перемена».

В Центре работают студия рукоделия, кулинарный класс, керамическая мастерская, инклюзивная киношкола, а также проводятся занятия по изобразительному искусству, вокалу, гимнастике, мультипликации и другим направлениям.

По прибытии владыка побеседовал с воспитанниками Серафимовской воскресной школы и детьми, которые ежедневно посещают творческие занятия. После этого правящий архипастырь совершил чин освящения дома.

Фото: Казанская епархия

«Тех, кто помнит, что в этих стенах было, наверняка не покидает ощущение, что они попали в сказку. Но сказку делают былью люди, которые стремятся оставить после себя что-то доброе. Мы находимся в этом замечательном месте вместе с нашими детьми, которые будут сюда приходить, постигать эту жизнь, радоваться ей, находить для себя что-то новое, интересное и непременно доброе. Очень важно посеять зерно, которое будет возрастать в душе маленького человека и которое принесёт добрый плод, когда ребёнок вырастет. Важно, чтобы наши дети росли в любви и постигая знания, постигали и добродетели, которые необходимо стяжать в своём сердце каждому человеку», – сообщил митрополит Кирилл.

Затем он поблагодарил тех, благодаря кому в Центре прошли ремонтные и благоустроительные работы. Особую признательность владыка выразил руководителю Центра Ольге Копыловой, который инициировала работу над проектом и курировала ремонтные работы, а также занималась организацией учебного процесса. В благодарность за труды митрополит удостоил Ольгу Копылову медали Казанской иконы Божией Матери III степени.

Фото: Казанская епархия

В завершение мероприятия всех гостей угостили праздничным тортом. Здание центра расположено по адресу Кул Гали, дом 10. Об этом сообщили в пресс-службе Казанской епархии.