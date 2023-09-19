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Митрополит Кирилл освятил после реставрации второй по древности деревянный храм в РТ
Сегодня в деревне Архангельские Кляри Камско-Устьинского района после реставрации открыли деревянную церковь, которую построили еще в 1775 году.
Михайло-Архангельская церковь вторая по древности деревянная церковь из сохранившихся на территории Татарстана. Она уступает лишь Троицкой церкви Иоанно-Предтеченского монастыря Свияжска.
Освятил храм Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Также на Божественной литургии присутствовали заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин и руководители организаций, занимающихся сохранением религиозных и культурных объектов.
Храм был построен на средства прихожан. В 1856 году на средства помещиков Соловьевых его расширили. Последний раз здесь проводился ремонт в 1912 году, тогда же была построена колокольня и пристроен одноэтажный притвор. В 1930 году церковь закрыли и стали использовать как зернохранилище. Только в 2002 году обитель получила статус объекта культурного наследия, а в этом году к статусу добавили приставку «регионального значения».
На реставрацию деревянного храма выделили порядка 70 млн рублей. Во время работ сруб полностью перебрали с применением технологий протезирования древесины, что позволило максимально сохранить подлинный материал. Примечательно, что межвенцовое утепление стен сделали точно таким же, каким оно было при строительстве.
Реставраторы восстановили купол колокольни и главу кафоликона, а декоративные элементы были скопированы с подлинника.
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