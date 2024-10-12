Митрополит Кирилл освятил новый храм в селе Среднее Девятово

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил великий чин освящения нового храма в селе Среднее Девятово Лаишевского района РТ.

Попечителем строительства новой церкви стал председатель Счетной палаты Республики Татарстан Алексей Демидов, для которого Среднее Девятово родовое село. Средства на строительство пожертвовали гендиректор ОАО «Алексеевская керамика» Рамис Кабиров и гендиректор ООО «Мостовик» Рустем Валиев.

Стены в храме расписали художники иконописной мастерской «Новое Воскресение». В храме разместили иконостас ручной работы, который изготовили в Йошкар-Олинской мастерской резчиков по дереву «Садовый и Крупин».

На колокольню храма водрузили девять колоколов, которые отлили по технологии XVII века на Ярославском заводе Братьев Шуваловых в городе Тутаев. Звонницей будет управлять электронная система

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

После освящения храма на молебне были вознесены молитвы за здравие строителям и благотворителям, с помощью которых удалось построить обитель.

«Мы освятили этот храм в честь Алексия, человека Божия. Этот храм стал первым в Татарстане, который освятили в честь этого святого. Хотелось, чтобы человек, который приходит сюда, видел Бога. Чтобы колоколоные звоны напоминали нам о том, что нас ждет в жизни вечной. Сегодня здесь будет совершена первая Божественная Литургия, мы помолимся за наших родных и близких», — сказал владыка перед службой.

Местные жители отметили, что в Среднее Девятое раньше не было церкви и им приходилось ходить на службу в соседнее село. Теперь молиться и посещать службы они смогут гораздо чаще, чем прежде.