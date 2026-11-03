Митрополит Кирилл освятил молитвенную комнату в казанском аэропорту

Сегодня митрополит Кирилл освятил молитвенную комнату в новом терминале Казанского аэропорта.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Молитвенную комнату освятили во имя святителя Николая Чудотворца. Это один из самых почитаемых христианских святых, он считается главным покровителем и защитником всех путешествующих. Независимо от того, отправляется ли человек в путь по морю, воздуху или суше, верующие традиционно обращаются именно к нему с молитвой о благополучном возвращении домой.