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Общество 3 ноября 2026 10:56

Митрополит Кирилл освятил молитвенную комнату в казанском аэропорту

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Сегодня митрополит Кирилл освятил молитвенную комнату в новом терминале Казанского аэропорта.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Молитвенную комнату освятили во имя святителя Николая Чудотворца. Это один из самых почитаемых христианских святых, он считается главным покровителем и защитником всех путешествующих. Независимо от того, отправляется ли человек в путь по морю, воздуху или суше, верующие традиционно обращаются именно к нему с молитвой о благополучном возвращении домой.

#Религия #митрополит казанский и татарстанский #Аэропорт Казани
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