Митрополит Кирилл освятил крест на купол восстанавливающегося Смоленского храма в РТ

Сегодня, в день памяти святых отцов семи Вселенских Соборов, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил крест на купол восстанавливающего храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Чирпы Лаишевского района республики.

Фото: Татарстанская митрополия

Владыке сослужили секретарь Татарстанской митрополии иеромонах Кирилл, настоятель храма святителя Саввы Сербского в Екатеринбурге иеромонах Аркадий, благочинный Лаишевского церковного округа игумен Никодим и настоятель Смоленского храма иерей Марк Александров, сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.

Песнопения во время богослужения исполнил смешанный хор Троицкого архиерейского подворья города. После чина освящения митрополит поздравил всех присутствовавших с Пасхой и знаменательным событием.

Фото: Татарстанская митрополия

«Сегодня этот храм символизирует ту нашу жизнь, ныне разрушенную и разгромленную; всё то, что когда-то связывало нас всех, когда мы жили единым народом. Это попытка восстановить не только храм, но прежде всего — внутреннее единство, которым силён наш народ. Вне зависимости от своей национальности и религии люди жили бок о бок веками на родной земле, помогали друг другу, трудились вместе, воевали вместе, защищались вместе, кровь вместе проливали и создавали будущее», – обратился владыка Кирилл.

Фото: Татарстанская митрополия

Затем митрополит пригласил всех прихожан подойти к кресту и приложиться к нему под пасхальные песнопения, пока крест еще находится на земле. После этого отец Марк провел гостей внутри храма, рассказал о выполненных работах и подготовке здания к реставрации. Он отметил, что большую помощь в восстановлении церкви оказывают местные жители.