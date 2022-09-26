Митрополит Кирилл освятил Богоявленский храм в селе Иванаево в Татарстане

Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил новопостроенный храм Богоявления Господня в селе Иванаево Рыбно-Слободского района республики.

Фото: Татарстанская митрополия

Затем владыка обратился ко всем пришедшим, поздравил их с днем празднования памяти обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

«Совершая сегодня крестный ход вокруг храма, мы не могли не заметить, какой здесь царит порядок. Территория благоустроена, с любовью сделана купель. Хотел бы выразить большую благодарность за ваш труд и любовь к дому Божиему. Спасибо всем, кто составляет дружную кряшенскую общину, кто трудится во славу Божию на этой земле и старается жить по Христовым заповедям», – отметил правящий архиерей.

Фото: Татарстанская митрополия

После этого владыка в очередной раз поздравил всех с праздником, а также поблагодарил всех тех, кто потрудился для строительства нового храма, вручил епархиальные и архиерейские награды.

В дар храму митрополит Кирилл вручил одно из 27 напрестольных Евангелий, переданных для новых приходов Патриархом Кириллом во время визита в Казань в июне прошлого года.

Фото: Татарстанская митрополия

Уже в новоосвященном храме владыка Татарстана совершил первую Божественную литургию, после чего пообщался с духовенством и верующими и преподал всем архипастырское благословение. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.