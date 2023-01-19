Митрополит Кирилл окунулся в Крещенскую купель после службы в Аркатово

Митрополит Казанский и Татарстанской Кирилл сегодня окунулся в купель в поселке Аркатово Пестречинского района. Сегодня в храме в честь Смоленской Иконы Божией матери Владыка возглавил праздничную службу, после чего отправился на реку Иинку - там он совершил великий чин освящение воды. После произнесения молитвы митрополит сам решил окунуться в воду, несмотря на сильный мороз.

«В советское время эта традиция немного отошла. Потом, когда стали открываться храмы, вновь появилась эта забава. Конечно, никакого прямого отношения к религиозному действию купание не имеет, и поэтому сюда приходят люди другой веры. Эта традиция дает нам возможность немного взбодриться. Ну а мы имеем надежду, что, искупавшись в этой благословенной крещенской воде, будем немного более здоровее и духом, и телом», - рассказал митрополит.

Сегодня отмечается один из главных праздников в православии Крещение Господня или по-другому – Богоявление. В этот день в храмах освящают воду, а также Крестным ходом следуют к водоему, чтобы и там совершить чин освящение воды. После этого верующие могут окунуться в иордань и набрать святой воды.

