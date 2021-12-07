Митрополит Кирилл обсудил варианты сотрудничества с ректором исламской академии в Болгаре

Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл по приглашению ректора Айнура Тимерханова побывал в Болгарской исламской академии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Правящий архиерей осмотрел здание и ознакомился с жизнедеятельностью исламского образовательного центра. Митрополит Татарстана и ректор обсудили перспективы сотрудничества Казанской духовной семинарии и Болгарской академии. А после встретился со студентами.

«Более 20 лет назад жизнь в Казанской духовной семинарии возобновилась, и для нас сегодня большое значение имеет сотрудничество с высшими учебными заведениями, прежде всего с теми, где изучают религию. Наши отношения с Болгарской исламской академией — приоритетные. Иначе и быть не может, ведь здесь, на территории Татарстана, христиане и мусульмане столетиями живут бок о бок. Благодарение Богу за то, что мы живем мирно, что у нас в Татарстане не было межрелигиозных столкновений, как не было их и в России», – обратился к студентам митрополит Кирилл.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Правящий архиерей напомнил о тяжелых годах, когда велась борьба с верой в Бога – о времени, когда уничтожались пастыри христианской Церкви и проповедники ислама, когда взрывались храмы и мечети, когда было запрещено произносить имя Божие.

«Сегодня мы пытаемся восстановить некогда разорванную связь с прошлым. Для нас, верующих людей, очень важно жить в мире и добрососедстве, как это было в предшествующие столетия. В то же время важно сохранять свою национальную и религиозную идентичность, веру отцов. С этой верой жили наши предки, а иногда и погибали за эту веру. Недобросовестные люди могут пытаться сталкивать христиан с мусульманами, но мы не должны этому поддаваться. У нас разное религиозное видение мира, но мы все верим в вечную жизнь, верим в Промысл Божий, в нашего Создателя», – сказал митрополит Татарстанский.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Владыка напомнил, что 7 декабря – день памяти святой великомученицы Екатерины, имя которой носила императрица Екатерина II, посещавшая Казань и одобрившая строительство мечети и развитие исламского образования.

«Выходя за пределы исламской академии и духовной семинарии, за пороги храмов и мечетей, мы видим, что современный мир агрессивно антирелигиозен. Мир сегодня делится не на христиан и мусульман, а на тех, кто верит в Единого Бога и тех, кто борется с Ним. Вы все помните о трагедии, которая произошла в мае этого года в казанской школе. Вы помните, кем себя возомнил человек, совершивший это страшное злодеяние. Вот что бывает, когда люди стремятся не уподобиться Богу в Его святости, а поставить себя на место Бога. К сожалению, такая идеология внедряется в жизнь людей. Нам нужно беречь от этого свои общины, своих детей и внуков. Реальность, в которую нас пытаются втянуть, наполнена дыханиями апокалиптическими, стремлением овладеть личностью человека и контролировать его духовную жизнь. Это очень и очень опасно. Для нас, людей верующих, особенно важно сейчас уделять больше внимание молитве», – обратился к студентам исламской академии митрополит Кирилл.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Владыка Кирилл высказал слова благодарности первому Президенту Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву и Президенту Рустаму Минниханову, которые с большой любовью создали это духовное учебное заведение.

«Указ о создании Болгарской исламской академии и о воссоздании Казанского собора был подписан 4 ноября 2015 года, в День народного единства, праздник Казанской иконы Божией Матери. Для Казани очень важно почитание явленной в 1579 году святыни. Тот факт, что Казанский собор — святыня христианского мира — восстановлен фондом «Возрождение», во главе которого стоят мусульмане, является видимым знаком сложившегося в Татарстане уважительного и благоговейного отношения к традициям», – подчеркнул правящий архиерей.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Митрополит Татарстанский поблагодарил ректора Айнура Тимерханова за приглашение посетить Болгарскую исламскую академию.

«Между людьми верующими не должно быть разделений. Разделения внедряет в нашу жизнь дьявол. Сегодня муфтий Татарстана Камиль хазрат совместно с нашим викарным епископом владыкой Иннокентием вместе открывают пункт питания для нуждающихся. Работу этого пункта организовала благотворительная организация, которую возглавляет Азат Гайнутдинов. Он усердно трудится в деле социального служения, и многое мы стараемся делать вместе. Будем и дальше трудиться вместе», – подытожил митрополит Кирилл.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии