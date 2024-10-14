Митрополит Кирилл о празднике Покров: «Богородица изначально полюбила наш город»

Сегодня, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил праздничное Богослужение в Покровском храме Никольского собора.

Фото: Пресс-служба Казанской епархии

Накануне праздника владыка совершил всенощное бдение в казанском храме преподобного Серафима Саровского. После Литургии митрополит Кирилл обратился к верующим.

«Каждый из нас, кто любит святую Церковь, любит нашу историю, знает, что Богородица изначально полюбила этот город и присылала сюда святых людей еще до того, как сюда вошел свет христианского учения. Этим светом озарялись предшествующие поколения», – сказал владыка.

В качестве примера он упомянул святых Варсонофия и Гурия, которые служили в Казани и известны многим православным верующим.

Фото: Пресс-служба Казанской епархии

«Когда здесь явилась икона Божией Матери, весь мир узнал ее как “Казанскую”. Удивительно, но этот образ сегодня стал самым знаменитым образом во всем мире», – отметил митрополит.

Глава Татарстанской митрополии отметил, что Казань находится под покровом Божией Матери.

«Мы не видим этого покрова, но сердцем своим знаем, что, если бы Матерь Божия нас не защищала, на земле нашей уже давно ничего бы не было. Для нас с вами очень важно, чтобы мы хотя бы иногда отключались от нашего быта, от всего, что принижает наш дух», – отметил он.

Фото: Пресс-служба Казанской епархии

В праздник Святой Покров Пресвятой Богородицы верующие вспоминают событие, произошедшее 1 октября 910 года, когда Константинополь был осажден врагами. Жители города молили Пресвятую Богородицу о помощи во время службы в церкви. Святому Андрею и его ученику Епифанию явилась Богородица вместе с ангельским воинством. Она молилась перед своим сыном, после чего возложила свой покров на всех присутствующих в храме, оберегая их от видимых и невидимых врагов. После этого противники покинули город без боя.