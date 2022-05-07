Митрополит Кирилл о героях войны: «Мы должны им поклониться, они отдали жизни за наш мир»

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возложил цветы к мемориалу героям Великой Отечественной войны. Церемония возложения венков духовенством Казанской епархии прошла сегодня утром в Парке Победы.

Почтить память солдат и офицеров, отдавших за мирное небо свои жизни, пришли клирики городских храмов, учащиеся Казанской духовной семинарии и воспитанники православной гимназии им. святителя Гурия Казанского и прихожане.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«День Великой Победы навсегда останется в сердцах людей, которые чтят память своих отцов и дедов. Они сохранили жизнь не только нашей стране, но и всем людям на нашей планете. Этот праздник велик для каждого жителя нашего Отечества. Я желаю всем нам, чтобы Господь хранил нашу великую землю, наш великий народ», – обратился ко всем присутствующим на церемонии Митрополит Кирилл.

Об ужасах войны Митрополит Кирилл знает не понаслышке – в битве под Сталинградом погиб его дед, на фронте воевал отец, мать была военной медсестрой.

«В этой войне участвовали миллионы людей, наши деды, соотечественники. Мы обязаны поклониться нашим героям, которые отдали жизни за наш мир и благополучие», – добавил Митрополит Кирилл.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Воспитанница духовной семинарии Полина рассказала, что в Великой Отечественной войне участвовал ее прадед. Он воевал под Волгоградом, в 1942 году получил ранение и в скором времени вернулся на родину.

«Я горжусь своим прадедом и чту его память. Этот праздник очень важен для нашей семьи. Наш народ не должен забывать о подвигах героев. Они пожертвовали жизнями, чтобы мы жили в мире», – сказала воспитанница Казанской духовной семинарии.

Завершилась церемония возложения цветов под звуки военного оркестра Казанского танкового училища.