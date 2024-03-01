Митрополит Кирилл отметил в послании Путина его трепетное отношение к сохранению семьи

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Трепетное отношение к семье и беспокойство о мире было одним из важнейших моментов в послании к Федеральному Собранию Российской Федерации Президента России Владимира Путина, считает митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Об этом он рассказал «Татар-информу».

«На мой взгляд есть две основополагающие вещи, о которых сказал Президент. Первое, и очень важное для всех нас, это тревога за мир во всем мире, за ту ситуацию, которая сегодня складывается вокруг России в частности. Это безусловно то, что подвигает нас, верующих людей, глубоко молиться, чтобы мир был сохранен на нашей земле и наши люди, наши народы, перестали гибнуть на полях сражений. Второй момент, безусловно, это трепетное отношение к сохранению семьи, к важности соблюдения здорового образа жизни и тех традиций, на которых были воспитаны поколения граждан нашего многонародного, большого Отечества», – поделился архиерей.

Президент в своем послании заявил, что в стране набирает популярность спортивный образ жизни и пропадает интерес к алкоголю.

«Мне трудно судить в масштабах всей страны, у меня есть картина только нашего Татарстана. Но как ты будешь пить, когда у тебя практически в каждом квартале есть какие-то спортивные сооружения? Что касается нашей республики, у нас спорт стоит далеко не на последнем месте. В районных центрах есть прекрасные спортивные комплексы, есть ледовые дворцы и все делается для того, чтобы наша молодежь и взрослые люди могли уделить время своему физическому развитию. Для нас это очень важно», – сказал владыка.

Митрополит Кирилл отметил, что не даром первые «Игры будущего» проходят именно в Казани. Он считает, что это подчеркивает отношение руководства страны к положению, которое сегодня имеет Татарстан.

«У нас есть все возможности, чтобы избававить жизнь от дурных привычек. Имеются и объективные предпосылки – половина жителей республики исповедует Ислам. Как известно, там с алкоголем строго. Сама жизнь подталкивает нас к мысли, что пора трезветь и посмотреть, что вокруг происходит незамутненным взором, но с упованием на помощь Божию и на силу нашего народного единства», – отметил архиерей.

В Православии отношение к алкоголю тоже негативное – многие христиане берут обет трезвости, а в РПЦ есть даже служба, посвященная борьбе с пьянством и наркоманией, добавил владыка.

«Можно создать много разных организаций, но не иметь никакого практического действия. А мы говорим о практических результатах. Поэтому дай Бог, чтобы мы действительно были людьми трезвыми, способными глубоко и широко мыслить и созидать свое Отечество добрыми чувствами, с надеждой на будущее и на помощь Всевышнего», – заключил глава Татарстанской митрополии.