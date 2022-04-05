Митрополит Кирилл навестил переселенцев из Украины в Зеленодольском районе РТ

В Зеленодольском районе митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл навестил вынужденных переселенцев из Украины. Вместе с главой района он осмотрел условия их проживания и пообщался с ними. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Зеленодольска.

Фото: администрация Зеленодольска

В санатории «Васильевский» разместили 92 человека из Мариуполя, из них 20 детей. Среди вынужденных переселенцев есть и инвалиды. По поручению главы района Михаила Афанасьева, для них подготовили все необходимое: одежду, обувь, предметы гигиены. Все поступающие заявки передаются в работу, предоставляются бесплатные услуги парикмахера, дежурят врачи. Завтра пройдет выездная ярмарка вакансий.

Фото: администрация Зеленодольска

«Обучение детей в школе, посещение детского сада, различных секций – всё будет организовано как положено. По желанию, мы готовы помочь с трудоустройством», – отметил глава Зеленодольского района.

Кроме того, по приглашению митрополита Кирилла, для всех желающих подготовят поездку в собор Казанской иконы Божией Матери в столицу республики.

«Люди пережили огромный стресс, огромные волнения. Некоторые открыто радуются, что они просто остались живы, другие очень сильно переживают, что что-то там осталось. Но я думаю, что любовь, с которой встретили татарстанцы переселенцев, покроет всех большой силой, и всем будет хорошо», – добавил правящий архиерей республики.