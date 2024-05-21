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Митрополит Кирилл навестил мам с детьми в социальном приюте в Зеленодольске
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетил социальный приют «Мамино гнездышко» Казанской епархии в Зеленодольске, сообщают в митрополии Татарстана.
В приюте «Мамино гнездышко» проживают беременные женщины и мамы с детьми в трудной жизненной ситуации. Митрополит Кирилл поблагодарил сотрудников приюта за труды, поздравил собравшихся с продолжением праздника Светлой Пасхи. В подарок владыка преподнес организации бытовую и офисную технику. Мамы с детьми, проживающие в приюте, поблагодарили архипастыря за внимание и заботу и представили концертную программу.
Затем владыка осмотрел помещения приюта, побеседовал с подопечными организации в частном порядке.
«Радостно, что столь теплая встреча в приюте состоялась в дни празднования Светлой Пасхи. Общение с владыкой Кириллом, с благодетелями и всеми неравнодушными людьми, которые поддерживают социальный проект, приумножило нашу пасхальную радость. Благодарим всех за участие и надеемся на плодотворное сотрудничество», — отметила руководитель службы помощи нуждающимся Казанской епархии «Милосердие — Казань» Ольга Варганова.
Служба «Милосердие — Казань» курирует работу приюта «Мамино гнездышко». В приюте созданы условия для комфортного проживания 12 семей с детьми. Кров предоставляется жителям Республики Татарстан и соседних регионов. Мамы с детьми, не нуждающиеся во временном жилье, на базе центра могут получить гуманитарную и социальную помощь.
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