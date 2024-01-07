Митрополит Кирилл начал главную Рождественскую службу Татарстана в Казанском соборе

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил главное Рождественское Богослужение Татарстана в соборе Казанской иконы Божией Матери. Служба началась ровно в полночь.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В Сочельник, в день перед Рождеством, правящий архиерей провел великую вечерню, а затем и Всенощное бдение в этом же храме. За полчаса до полуночи в соборе прочитали Царские часы, после чего, ровно в 12 ночи наступило Рождество и митрополит начал праздничную литургию.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Конечно, не только радостями, но и многими тревогами был наполнен минувший год. Без малого два года продолжается специальная военная операция, тем или иным образом коснувшаяся практически каждой семьи, каждого из нас. И в эти праздничные дни, когда принято навещать родных и близких, обмениваться подарками и поздравлениями, вспомним, что наши ближние — это и воины, мужественно исполняющие свой долг перед Родиной, и все их помощники, врачи и добровольцы, несущие служение в зоне боевых действий. Все, кто сегодня празднует Рождество Христово вдали от дома и семьи, вдали от родного прихода. Помня, что истинный ближний человеку, по Евангельскому слову, есть тот, кто сотворил милость с ним, будем и мы поступать так же. Постараемся в эти святые дни особенно поддержать наших бойцов и их соратников духовно, и материально: своими молитвами, своим участием в благотворительной помощи, любой своей посильной лептой», – сказал владыка Кирилл в своем Рождественском поздравлении.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня в Казанском соборе собралось несколько сотен верующих. Те, кто остался дома, наблюдают за празднеством благодаря онлайн трансляции из храма.

Обитель по традиции украсили живыми елями – символом Рождества, а Богослужение сопровождается пением хора. Продлится Литургия до утра, после чего христиане соберутся с родными и близкими за одним столом, ведь сегодня заканчился Рождественский пост и настало время разговеться.