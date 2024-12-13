Митрополит Кирилл на форуме в Малайзии: «Все беды от того, что люди отошли от Бога»

Фото: Православие в Татарстане

Завершилось пребывание митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла в столице Малайзии, где 11-12 декабря прошло выездное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Глава Татарстанской митрополии отметил важность укрепления межрелигиозного сотрудничества и поблагодарил председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Мероприятия, которые организует руководство Татарстана и лично Рустам Минниханов, всегда проходят на самом высоком уровне вне зависимости от места проведения — в пределах нашей Республики, в столице нашей Родины или зарубежом. Несколько лет по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла я участвую в подобных встречах. Эти собрания всегда вызывают ощущение доброго сотрудничества. Человек, который любит Бога, не может ненавидеть людей — это основной посыл наших собраний», – выступил глава Татарстанской митрополии.

По словам митрополита Кирилла, чтобы избежать международные конфликты в будущем и минимизировать негативные последствия событий, которые сегодня происходят в мире, человечеству нужно мыслить иначе.

«Все наши мысли в последние годы и десятилетия направлены на что-то материальное. Стремление к святости должно быть смыслом нашей жизни. Злоба торжествует настолько, насколько мы даём ей место в своей жизни. Все нынешние беды и несчастья происходят во многом из-за того, что люди отошли от Бога. Люди стали отказываться от Божественного начала и мир стал наполняться другим началом. Очень важно, чтобы мы вернулись к благочестию, устремились к Богу», – отметил митрополит Кирилл.

Владыка считает, что нормальная семья — это семья благочестивая. В такой семье рождение детей воспринимается как благословение Божие, а не как утяжеление жизни. А сейчас многие супруги не хотят иметь детей, семьи распадаются. Всё это происходит, потому что люди утратили самое главное — связь с Творцом.

В завершение владыка пожелал, чтобы верующие люди со снисхождением относились к немощам своих братьев и сестёр и видели в ближних образ Божий.

«Наш главный праздник — Пасха, Воскресение Христово. В песнопении праздника есть слова «Простим всех Воскресением». Нужно простить друг друга, принять друг друга такими какие есть, постараться увидеть в человеке добрые качества и помочь ему их развить. Я желаю, чтобы мы в каждом человеке видели образ Божий, чтобы все мы были друг другу братьями и сёстрами, которые призваны наследовать Царство Небесное», – подытожил глава Татарстанской митрополии.