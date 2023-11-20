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Руc Тат
Общество 20 ноября 2023 15:49

Митрополит Кирилл: мы работаем над статусом академии для Казанской духовной семинарии

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Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл сообщил о планах присвоить статус академии Казанской духовной семинарии.

Об этом намерении он сообщил журналистам после церемонии открытия выставки церковного искусства, посвященной 300-летию Казанской духовной семинарии.

«Мы хотим, чтобы не только название изменилось, но и суть — уровень образования», — сказал митрополит.

#Казань #митрополит Кирилл
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