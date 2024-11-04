Митрополит Кирилл: «Мы любим наш город, мы согреты любовью Казанской иконы Божией Матери»

Икона под охраной полиции и перекрытие улиц

Сегодня, в День народного единства, в столице Татарстана прошел традиционный крестный ход с чтимым образом Казанской иконы Божией Матери. Это значимое для города событие, которое каждый раз собирает тысячи верующих, проходит два раза в год – 21 июля, в день явления образа, и 4 ноября – в праздник, установленный в память об избавлении в 1612 году Москвы и России от иноземных захватчиков.

С семи утра сегодня на улицах, по которым должны были идти верующие, ограничили движение автотранспорта. На входе в Кремль, откуда начинается крестный ход, дежурили полицейские и росгвардейцы. Всех, кто заходил, просили пройти через рамки металлодетекторов. Люди маленькими ручейками стекались к Благовещенскому собору. Вскоре сюда под охраной полиции доставили ватиканский список Казанской иконы Богородицы, который хранится в одноименном соборе в Богородицком монастыре, на месте, где была найдена чудотворная икона.

Внутри обители к этому моменту уже выстроилась большая очередь желающих приложиться к образу. На улице люди с хоругвями и флагами вели последние приготовления к крестному ходу.

«Я увидела, какое у вас единение здесь, чувствуется сила духа»

Тем временем народа у стен собора становилось все больше. Традиционно на это событие многие приезжают из других городов России. Жительница Санкт-Петербурга Ирина Лебединская первый раз стала участницей крестного хода.

«Я приехала специально, именно в честь праздника. Вчера мы были на вечерней службе, и я увидела, какое у вас единение здесь, чувствуется сила духа. И я поняла, что наш народ действительно не победить, нам ничего не страшно, это враги наши пусть страшатся. Мы помним, как сказал сам Господь: “Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет”», – рассказала Ирина.

Жительница Санкт-Петербурга напомнила, что Казань и Северную столицу связывает образ Казанской Богородицы.

«У вас в Татарстане очень мощный островок православия. У нас тоже есть Казанский собор, но тот самый дух все-таки именно здесь», – отметила она.

«Пропустить такое нельзя – люди из других городов с детьми едут, а мы здесь живем»

Жительница Казани Татьяна Субаева к крестному ходу присоединяется два раза в год. Подчеркнула, что не пропускает его даже в плохую погоду.

«Когда дождь, это же хорошо, это Богородица отмывает нас от наших грехов. Вот летом мы под ливень попали, а сегодня снежок – это тоже благодать Божия. Я еще вчера была на службе, вышла оттуда со слезами. Это такая благодать! Пропустить такое нельзя – люди из других городов с детьми едут, а мы здесь живем. Нам очень повезло. Пока Бог дает здоровье, хожу. Главное – с верой идти! Причаститься и службу отстоять», – поделилась женщина.

Еще одна жительница Казани – Ксения Романова пришла с пятью детьми. Малышей, как и маму, назвали в честь святых: Матрона, Николай, Василиса, Анна и Герман.

«Стараюсь ходить с детьми в крестный ход, водить их на службу в церковь. Им очень нравится. Особенно когда празднуют День Казанской иконы, мы стараемся не пропускать – это ведь престольный праздник нашего города. В нашей семье происходило много чудес, связанных с Богородицей. Например, мы не могли достроить дом, уже продавать думали, и когда начали читать акафист Божией Матери, у нас все получилось», – рассказала Ксения.

От явленной иконы сохранилась только серебряная риза, в которой она хранилась до похищения

Образ Казанской иконы Божией Матери был обретен в 1579 году. Тогда Богородица явилась во сне девочке Матроне и указала место, где была позже найдена икона. Святыня почти сразу же начала творить чудеса, избавляя людей от недугов, как телесных, так и душевных. Образ прославился на всю страну и сейчас известен по всему миру.

В 1904 году икона была похищена, и найти ее не удалось. Однако сохранились копии, написанные мастерами с явленной иконы. С одним из таких списков Минин и Пожарский отправились в сражение с польскими интервентами и одержали победу.

Еще один список долгое время хранился в покоях Папы Римского. Когда в Казани начали возрождать утраченный в советские годы собор, образ был подарен городу. От явленной иконы сохранилась только серебряная риза, в которой она хранилась до похищения.

«Для кого-то это большое утешение, для кого-то – большое открытие в жизни»

Перед началом крестного хода митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл традиционно уделил время журналистам.

«Нет дня в Казани, когда кто-нибудь не приезжает к нам. У нас всегда гости, всегда приезжают к нам. Для кого-то это большое утешение, для кого-то – большое открытие в жизни. Мы любим свой город, и эта любовь распространяется на всех, мы согреты любовью Казанской иконы Божией Матери. Это праздник, который сегодня отмечают во всей нашей стране», – отметил владыка.

Митрополит подчеркнул, что в этот день люди выражают особую благодарность Богородице за избавление от Смутного времени.

«Мы рады, что этот день становится более понятным для людей, мы рады, что сегодняшний праздник послужит поводом ощутить себя единым народом, ощутить на себе ответственность, которая возложена на каждого взрослого человека, за сохранение единства и целостности нашего государства», – сказал он.

Правящий архиерей напомнил о Патриархе Ермогене, который являлся настоящим лидером общественного мнения в свое время. Он рассказал о его роли в освобождении России от захватчиков.

«Недаром он был избран Патриархом в очень сложное время. Благодаря его стойкости и мужеству, его неприклонной решимости в сохранении православной веры и целостности государства народ за ним пошел, он поверил в него. Удивительно, что Казань, которая была присоединена к русскому царству за несколько десятилетий до этого, стала оплотом российской государственности в начале XVII века. Отсюда пошло движение, которое освободило страну от иноверцев и иноземцев», – рассказал владыка Кирилл.



Митрополит Кирилл подчеркнул, что именно Ермоген принял явленный образ Казанской иконы Божией Матери из пепла, где она была найдена.

«Он знал все ее чудеса, ее силу и дух. И этим духом он пытался направить веру в народ. Что мы и получили, слава Богу. Мы живем в стране с огромной тысячелетней историей, у которой много героев и духа, и среди них ярко светит имя святителя Ермогена», – сказал он.

Приехали митрополиты и епископы из Костромы, Наро-Фоминска, Волгограда и других городов

Вскоре в соборе начался молебен. Все желающие не смогли уместиться внутри и ждали на улице, когда вынесут чтимый список. Через некоторое время зазвонили колокола. Священнослужители с образом в руках появились у выхода из обители. Люди большой рекой отправились в крестный ход, пели акафист Божией Матери.

К слову, по данным МВД Татарстана, в крестном ходе приняли участие 5 тысяч человек.

Крестный ход обошел Казанский кремль, затем прошел по улице Карла Маркса и остановился у места явления чудотворной иконы – у стен Богородицкого монастыря, где располагается Казанский собор.

Верующие вместе с хором и священнослужителями пропели славление Богороице, а затем зашли в Казанский собор. Икону внесли с молитвенным пением в алтарь, и началась торжественная литургия. Совершил ее сонм архипастырей Русской православной церкви – на праздник в Казань приехали митрополиты и епископы из Костромы, Наро-Фоминска, Волгограда и многих других городов.

Тем временем участники крестного хода все еще продолжали подходить к собору, а для тех, кто не смог уместиться внутри, была организована прямая трансляция у стен собора.