Митрополит Кирилл о фестивале: «Колокольный звон над Свияжском вернул лето в нашу жизнь»

Сегодня на Успенской площади Свияжска прошел фестиваль колокольного звона «Звон над Свиягой», который посвящен 10-летию Татарстанской митрополии и 25-летию возрождения Свияжского Успенского мужского монастыря.

В празднике поучаствовали мастера колоколького звона, хоровые коллективы, ансамбли и певцы со всей страны, а также из Республики Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.

Торжественное мероприятие также посетили и почетные гости: митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Татьяна Ларионова, председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов, а также глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Фото: Татарстанская митрополия

«Свияжск – это совершенно уникальный город, но многие, к сожалению, не знают о нем. Они приезжают в Татарстан и думают, что здесь только мусульманская культура, и для очень многих людей это открытие, что на протяжении веков и мусульмане, и христиане здесь существуют вместе, и каждый творит историю», – поделился владыка Кирилл.

Во время фестиваля звона на площади также проходила ярмарка ремесел, пленэр юных художников и тематическая фотовыставка, которая была посвящена 25-летию возрождения Успенского храма Свияжска. Всего насладиться «пением» колоколов приехали более 15 тысяч туристов, как отметили в пресс-службе исполкома Зеленодольского района.

Фото: пресс-служба исполкома Зеленодольского района

«Я думаю, что этот фестиваль станет уже обязательно традиционным. Вот то, какие лица сегодня освещают этот фестиваль, говорит о том, что действительно фестивалю – широкая дорога, фестивалю – быть, фестивалю – жить и славить наш замечательный, красивейший, потрясающий остров-град Свияжск. С праздником вас!» – обратилась к пришедшим Татьяна Ларионова.

Гости праздника украсили деревянный колокол, который представляет из себя некий символ первого фестиваля колокольного звона на острове-граде.

«Мы уверены, этот фестиваль станет традиционным для Зеленодольского района, одного из самых красивых мест нашей страны – острова-града Свияжска. На следующий год, мы уверены, туристический поток здесь достигнет до миллиона человек в год. "Звон над Свиягой" станет ещё одним любимым летним праздником!» – отметил глава района Михаил Афанасьев.

Фото: Татарстанская митрополия

Кроме того, в этот праздничный день жители и гости Свияжска смогли осмотреть обновленную экспозицию музея-заповедника города.

«В первый раз я приехал сюда 31 декабря, зимой, и Свияжск потряс меня до глубины души. Для меня это сердце нашей Татарстанской митрополии», – добавил митрополит Кирилл.