Митрополит Кирилл: «Если бы у нас был Совет старцев, Минтимер Шаймиев его бы возглавил»

Митрополит Казанский и Татарстанский в преддверии 85-летнего юбилея Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева поделился с ИА «Татар-информ» своими впечатлениями о нем. Рассказал, что еще с 90-х знал первого Президента РТ благодаря тому, что рассказывали о нем по ТВ, а спустя несколько десятков лет познакомился с ним лично.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл: «Минтимер Шарипович – человек очень мудрый, очень взвешенный, с изумительной памятью, с тонким чувством юмора» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Для него в работе нет мелочей»

Если бы у нас был бы Совет старцев или аксакалов, то Минтимер Шарипович был бы верховным старцем. Он человек очень мудрый, очень взвешенный, с изумительной памятью, с тонким чувством юмора и очень вдумчиво относящийся ко всему.

Последние полгода, которые я застал перед освящением Казанского собора, когда он приезжал, я заметил, что он очень щепетильно относился ко всем мелочам, не говоря уже о его отношении ко всему процессу в целом.

«Когда он приезжал [в собор Казанской Божией Матери], я заметил, что он очень щепетильно относился ко всем мелочам, не говоря уже о его отношении ко всему процессу в целом» Фото: president.tatarstan.ru

К примеру, в один из визитов он заметил некие шероховатости, некое несоответствие, которое мы, проходя мимо, не заметили – плиты на 5 мм отошли чуть-чуть. У меня-то зрение минус двенадцать, для меня все выглядело ровно, а он обратил внимание на это: «Посмотрите, так быть не должно, надо все выровнять». Перекладывали эти плиты в итоге, все по-новому переделывали.

Он – человек, который видит все, для него нет мелочей. Он видит суть вопроса и никогда не уходит в поверхностность, всегда в сути. Я благодарен Богу за то, что он дал мне возможность познакомиться с этим человеком, я благодарен за соприкосновение с мудростью.

«Не удивительно нисколько для меня, что человек, исповедующий ислам, стал идейным вдохновителем и организатором процесса воссоздания православного храма» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Шаймиев и Минниханов – руководители от Бога»

И не удивительно нисколько для меня, что человек, исповедующий ислам, стал идейным вдохновителем и организатором процесса воссоздания православного храма. Раньше исторически так и было, императоры заботились обо всех людях, потому что все люди – это был их народ, они заботились о каждом и не было никакого разделения. Религия – она объединяет, у нас нет ни партийных, ни национальных различий. Если ты стал верующим, то все. Раньше в паспортах Российской империи не было национальности, указывалось вероисповедание: православный, мусульманин, католик, старообрядец.

Встречаемся, бывает, и после освящения храма с Минтимером Шариповичем. Гости приезжают, он иногда сам встречает и сопровождает, на каких-то мероприятиях соприкасаемся, конечно. Я отношусь к Минтимеру Шариповичу с большим уважением, равно как и к Президенту нашему Рустаму Нургалиевичу Минниханову, который являет собой образец человека-руководителя. Бог дал нам таких мудрых руководителей.

«Раньше исторически так и было, императоры заботились обо всех людях, потому что все люди – это был их народ» Фото: president.tatarstan.ru

Желаем им доброго здоровья и Божьей помощи во всем. А Минтимеру Шариповичу желаю больше делиться своей природной мудростью с окружающими.

#Шаймиеву-85