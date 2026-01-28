Митрополит Кирилл: Бездумное использование нейросетей может привести к деградации

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что бездумное использование нейросетей может негативно повлиять на развитие детей. Его слова приводит пресс‑служба Татарстанской митрополии.

«В последнее время много говорится о растущих возможностях искусственного интеллекта. Не отрицая пользы таких учебных тренажеров, как ИИ‑сервисы по разным предметам, которые, в частности, успешно применяются в системе “Московской электронной школы”, должен подчеркнуть: бездумное использование нейросетей может негативно сказаться на когнитивных способностях и препятствовать развитию культуры мышления у подрастающего поколения», – сказал владыка.

Патриарх привел пример нейросетей, которые предлагают выполнять за ребенка домашние задания или даже сдавать экзамены. Такие практики, подчеркнул он, могут привести к «дегуманизации образования».

При этом патриарх отметил, что не стоит противопоставлять традиционные подходы и современные технологии. Он напомнил, что цифровые инструменты могут эффективно использоваться для просвещения: от онлайн‑курсов и виртуальных музеев до проектов по популяризации духовно‑нравственных ценностей.

«Во всем важно руководствоваться здравым смыслом, внедряя в образовательную сферу достижения новейших технологий, в том числе IT. Нужно исходить из реальной пользы для человека, чувства ответственности за судьбу страны, ответственности за будущее нашего народа», – заявил глава РПЦ.

Он также призвал не ограничиваться запретами, а вести разъяснительную работу с детьми и родителями, формируя у молодежи ответственное отношение к собственному развитию.