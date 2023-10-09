Митрополит Казанский оценил строительство православной гимназии в Набережных Челнах

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетил Набережные Челны, сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

Накануне он посетил строительную площадку православной гимназии. Отмечается, что первая часть объекта уже готова, сейчас строители возводят крышу, кровельные работы должны завершить до начала зимы.

Обучение будет организовано в основном корпусе, рассчитанном на 140 учеников. Площадь гимназии составляет 2,5 тысячи квадратных метров.

В комплексе планируют разместить спортзал и стадион, а также актовый зал, в котором будут проводиться общешкольные утренники и концерты, а также творческие и духовно-просветительские мероприятия.

Сообщается, что визит митрополита сопровождал благочинный Закамского округа протоиерей Андрей Дубровин.