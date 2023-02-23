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Митрополит Кирилл обсудил с делегацией из Ирана роль религии в постпандемийном мире
В Москве завершилось XII заседание Совместной российско-иранской комиссии по диалогу «Православие-Ислам», которое посвященно роли религии в укреплении и объединении общества в постпандемийном мире. Участие в нем принял Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
В заключительный день заседания Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поприветствовал представителей иранской делегации во главе с председателем Организации по культуре и исламским связям Ирана, Совета по религиозной политике и координации межрелигиозного диалога ИРИ Мохаммадом Махди Иманипуром.
По решению Священного Синода глава Татарстанской митрополии возглавил делегацию Русской Православной Церкви, которая участвовала в работе российско-иранской комиссии.
Второй день заседания прошел в Даниловом монастыре Москвы. Модераторами выступили Владыка Кирилл и ходжат-уль-ислам Мохаммад Махди Иманипур. Участники заседания представили доклады посвященные межрелигиозному диалогу и жизнедеятельности религиозных общин и постпандемийный период.
На мероприятии были озвучена такие проблемы, как роль женщин и семьи в религиозной сплоченности в обществе в постковидном мире. С докладом на эту тему выступила старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, доцент Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Елена Дунаева. Также затронули работу российско-иранской комиссии и богословском диалоге православных и мусульман, которая ведется уже 25 лет – на эту тему выступил руководитель группы диалога ислама и Православия Организации по культуре и исламским связям Ирана госпожа Захра Рашидбейги.
Модераторы заседания поблагодарили участников за работу, после чего глава Татарстанской митрополии обратился к собравшимся.
«Прежде всего, хочу поблагодарить Бога за то, что он привёл нас в это священное для всех верующих москвичей место. Данилов монастырь основан сыном святого благоверного великого князя Александра Невского — святым преподобным князем Даниилом. Благодаря его трудам Москва стала объединительным центром всей Руси. Сегодня Москва объединяет людей, которые стоят на стороне добра, правды, истины», – сказал владыка Кирилл.
Работа российско-иранской комиссии завершилась торжественным приёмом от имени Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казема Джалали.
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