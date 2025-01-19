Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил литургию на Крещение

Фото: Митрополия Татарстана

Сегодня в Богоявленском соборе Казани проходят мероприятия, посвященные одному из важнейших христианских праздников – Крещению Господню. Центральным событием этого дня стала торжественная литургия, которую возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Об этом сообщает пресс-служба митрополии РТ.​​​

«Поздравляю сердечно с этим великим торжеством, с праздником Богоявления Господня. Сегодня Богоявленский собор являет собой образ той старой, великой Руси, когда здесь служили Божественную службу и шли на Иордань. Сегодня, в день Крещения Господня, желаю всем нам с вами внутренней духовной чистоты и телесного здравия», – обратился к присутствующим владыка.

Фото: Митрополия Татарстана

По традиции, после церковной службы состоится чин великого освящения воды.

«Очень важно понимать, что вода, освященная вчера и сегодня — одна и та же крещенская, богоявленская великая агиасма. Пусть эта святыня постоянно хранится в доме, чтобы каждый день мы начинали с вкушения святой просфоры и крещенской воды, тем более, когда не ходим на богослужение причаститься Святых Христовых Таин. С праздником вас всех! Всего вам самого доброго, утешительного и благословенного!» – добавил митрополит.

Фото: Митрополия Татарстана

Накануне вечером митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил всенощное бдение в Благовещенском соборе Казанского кремля. После чтения Евангелия проповедь произнес иерей Виктор Бельских. В завершение духовенство и все присутствующие пропели величание празднику Богоявления.