Митрополит: Именно с Казанской иконой Богородицы 400 лет назад свершилось великое чудо

В День народного единства в воссозданном храме прошла божественная литургия в честь Казанской иконы Божией Матери. Богослужение возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. В церковных торжествах приняли участие представители Поместных православных церквей, а также делегация Фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества.

В воссозданном и освященном в 2021 году кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери сегодня в 9 утра началась божественная литургия в честь престольного праздника

Фото © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Прихожане с маленькими детьми и гости из других регионов

В воссозданном и освященном в 2021 году кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери сегодня в 9 утра началась божественная литургия в честь престольного праздника. Ранним утром возле храма по улице Большой Красной выстроилась длинная вереница автобусов, которые привезли на праздник гостей из других регионов. На Миславского и других соседних улицах все парковочные места, несмотря на выходной день, были заняты.

К началу службы в стенах Благовещенского собора собралось большое количество народа. Было много прихожан с маленькими детьми, а также пожилых людей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

К началу службы в стенах Благовещенского собора собралось большое количество народа. Было много прихожан с маленькими детьми, а также пожилых людей. Некоторые в силу разных недугов передвигались с трудом, но это не помешало им прийти на светлый праздник. За порядком на улице следили представители правоохранительных органов. На входе людей встречали добровольцы из общества «Православная молодежь Татарстана». Они раздавали защитные маски и предлагали воспользоваться антисептиками, поскольку угроза распространения коронавирусной инфекции обязывает соблюдать меры предосторожности. За 15 минут до службы в дверях храма появился митрополит Кирилл.

«Бог милостив, надо благодарить Бога за каждый прожитый день. И сегодня особенно, когда у нас столько проблем. Внешние условия нас пытаются напрячь, предать унынию, а на самом деле жизнь жительствует. Если будем молиться Богу, то Господь нам даст все необходимое, как он когда-то дал в 612 году людям, которые действительно молились», — сообщил владыка перед началом службы.

В беседе с журналистами митрополит Кирилл отметил, что для жителей Казани очень важно и трогательно, что «именно с Казанским образом Божией Матери 400 лет назад совершилось такое великое благословенное чудо, и наша страна сохранилась». «Находясь под покровом Пресвятой Богородицы, мы будем об этом помнить, любить друг друга, терпеть друг друга, помогать друг другу в эти дни», — отметил он.

Митрополит Кирилл: «Именно с Казанским образом Божией Матери 400 лет назад совершилось такое великое благословенное чудо, и наша страна сохранилась» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Служба длилась более двух часов. Возле иконы Казанской иконы Божией Матери выстроилась длинная очередь прихожан, желающих ей поклониться. Люди несли к иконе цветы, зажигали свечи. Некоторые верующие всю Божественную литургию выстояли на коленях. Прихожане исповедовались и причащались.

В Казань приехали паломники из разных стран

В связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой традиционный большой крестный ход, который ежегодно совершается в праздник Казанской иконы Божией Матери, в этот раз прошел лишь вокруг кафедрального собора. Сразу после крестного хода к собравшимся в стенах храма обратился владыка Кирилл.

«Поздравляю вас всех с великим и по-настоящему всенародным праздником. Образ Казанской иконы Божией Матери — это образ нашей великой, святой Руси во всем ее многообразии и широте. С этим образом более чем 400 лет тому назад была освобождена Москва от захватчиков, иноверцев и иноземцев. И вернулась русская власть, и вернулась святая, православная вера в жизнь народа», — сказал он.

«Образ Казанской иконы Божией Матери — это образ нашей великой, святой Руси во всем ее многообразии и широте» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Владыка отметил, что сегодня людям нужно народное единство. Татарстанцы хотят жить в мире, единодушии и согласии.

«Находясь в городе Казани, в этом удивительном месте, где в 1579 году была обретена икона, которую потом народ назвал Казанской и с которой ополчение Минина и Пожарского освободило столицу нашей родины от тех, кто сюда пришел незваным и непрошеным, мы сегодня благодарим Бога. Сегодня мы действительно едины у этого престола Божьего», — сказал митрополит Кирилл.

Он также отметил, что открывшийся в 2021 году кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери в Казани строили и православные, и мусульмане, и люди, которые, возможно, были далеки от Бога. Но все они внесли свою лепту в создание этого прекрасного храма. На праздник в Казань приехали паломники из разных мест, представители Сербии, Чехии и Словакии, Грузии, Южной Америки, Украины. В их числе — владыка Нифон из Антиохийской православной церкви, один из старейших архиереев, которому скоро исполнится 80 лет. Он прилетел в Казань из Бейрута.

Владыка Нифон из Антиохийской православной церкви – один из старейших архиереев, которому скоро исполнится 80 лет. Он прилетел в Казань из Бейрута Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Дорогие отцы, братья и сёстры. Мы — представители разных церквей собрались на вашей благословенной земле, дабы навеки прославить нашу великую заступницу и ее икону, именуемую Казанской. Мы приехали из разных стран мира, чтобы получить благословение Пресвятой Девы. Здесь, в соборе Казанской иконы Божией Матери, пламя веры, которую мы принесли от наших народов, соединяется с любовью, которую мы ощущаем от вашего, татарского народа», — сказал в свою очередь митрополит Филиппопольский.

В заключение митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поблагодарил Президента РТ Рустама Минниханова и первого Президента РТ, Госсоветника Минтимера Шаймиева за помощь в строительстве православного храма.

Минниханов посетил собор Казанской иконы Божией Матери

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил собор Казанской иконы Божией Матери, где встретился с православными религиозными деятелями. Гость пообщался с представителями Поместных православных церквей. В беседе с Президентом Татарстана церковнослужители отметили большую работу, проводимую в республике по сохранению межнационального и межконфессионального мира и согласия, а также высоко оценили значение воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери для верующих.

Рустам Минниханов в свою очередь поздравил всех православных с большим праздником. Он подчеркнул, что собор Казанской иконы Божией Матери является одной из главных духовных святынь Татарстана. Президент РТ особо отметил роль Государственного советника Татарстана, председателя попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимера Шаймиева в воссоздании храма.

Чудотворная икона исцеляет людей и возвращает мир в семьи

Оказывается, образ Казанской Божией Матери сыграл большую роль в жизни многих жителей Казани. Молитва у чудотворной иконы помогла людям в трудных жизненных ситуациях.

«Казанская Божия Матерь открывает все пути и дороги. Она — великая чудотворица, от всех напастий спасает. Кто бы к ней ни пришел со своей бедой, она всем поможет, нужно только попросить. Я молилась ей, когда делали операцию, удаляли желчный пузырь. Божией Матери молятся и православные, и мусульмане, и всем она помогает», — рассказала перед службой жительница Советского района Казани Антонина.

Образ Казанской Божией Матери сыграл большую роль в жизни многих жителей Казани. Молитва у чудотворной иконы помогла людям в трудных жизненных ситуациях Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Она приехала из деревни Самосырово в новый храм в третий раз. На праздник пришла вместе со взрослой дочерью. Другая прихожанка – Диляра пришла в храм вместе с двумя детьми пяти и одиннадцати лет. Оба ребенка – крещеные. Сегодня ее старший сын Спиридон исповедовался, рассказал батюшке о проблемах в школе и учебе.

«Приехала к Богородице, чтобы дети увидели церковный праздник. Хочу, чтобы они знали, что в церковь приходят люди с разными проблемами, и Господь помогает. Если каждый день молиться и исповедоваться, то появляются отношения с Богом, связь налаживается, и это чувствуется. Этот вкус хочется передать детям», — рассказала женщина.

Жительница Казани отметила, что водит детей в церковь с ранних лет, чтобы они «росли нравственными, не грешил и знали, что такое добро и зло».

Другая прихожанка – Марина сообщила, что с Казанской иконой Божией Матери в ее жизни связано много важных событий.

«У меня была очень трудная жизненная ситуация, когда мы развелись с первым мужем. Сын некоторое время жил у него, и у нас чуть ли не война была за ребенка. Был даже такой случай, когда подруга бывшего мужа устраивала нам встречу с сыном. Я пришла в храм на Чистопольской, где есть большая икона Казанской Божией Матери, и припала к ней со слезами. Говорила: «Матушка, я со всем смирюсь, пусть сын живет там, где ему будет хорошо»», — рассказала женщина.

Праздничные богослужения сегодня прошли во всех храмах и монастырях Татарстанской митрополии Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Буквально через неделю сын вернулся и до сих пор живет вместе с матерью. Второй супруг Марины по национальности татарин, он принял крещение в православный праздник, а позже пара обвенчалась в церкви.

Стоит отметить, что праздничные богослужения сегодня прошли во всех храмах и монастырях Татарстанской митрополии. Главные торжества по традиции были организованы на территории Казанско-Богородицкого мужского монастыря, на месте явления в 1579 году чудотворного Казанского образа Пресвятой Богородицы.