Митингующие в Праге потребовали отставки Кабмина Чехии до 25 сентября

Организаторы массового митинга в Праге потребовали отставки Правительства Чехии во главе с Премьер-министром Петром Фиалой до 25 сентября. В акции на Вацлавской площади приняли участие более 100 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью [оказания] давления [на кабмин]», — заявили организаторы.

По их словам, сейчас ведутся переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявить забастовку в стране.

Ораторы, среди которых были политики, ученые и общественные деятели, возложили на Правительство республики ответственность за энергетический кризис и усиливающуюся инфляцию. В частности, они призвали немедленно начать переговоры с Россией для заключения прямых контрактов на поставку российского газа в Чехию.

Участники митинга также призвали чешских избирателей показать негативное отношение к Кабмину, отказав в поддержке на предстоящих выборах в верхнюю палату парламента и местные органы власти кандидатам, которые были выдвинуты партиями правительственной коалиции.