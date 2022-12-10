Митинг с требованием отказа от антироссийских санкций прошел в Вене

В столице Австрии Вене состоялся небольшой митинг, участники которого потребовали от властей страны пересмотра решения о введении санкций против России, сохранения нейтралитета страны в полном объеме и усилий в борьбе с нелегальной миграцией. Об этом сообщает РИА Новости.

На мероприятии, собравшем несколько сотен человек, выступил в том числе и бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Он заявил, что страны Европы долгое время старались не замечать конфликта на Украине.

«В течение многих лет Европа отводила глаза и, к сожалению, не выступала в роли посредника. И сейчас мы видим развитие, в рамках которого отсутствует политика, <...> когда европейские политики предприняли бы шаги, сказав: мы хотим мира, мы хотим свести обе стороны конфликта за столом переговоров, хотим искать мирные решения, хотим найти выход из конфликта», — поделился политик своим пониманием ситуации.

Кроме того, бывший вице-канцлер заметил, что сейчас некоторые австрийские партии мечтают о вхождении страны в НАТО, и выступил против этого, напомнив о записанном в Конституции нейтралитете государства.

Участники акции призвали руководство Австрии приложить усилия для организации мирных переговоров между Россией и Украиной ради прекращения вооруженного конфликта.