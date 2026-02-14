Митинг против конференции по безопасности и поставок оружия Киеву прошел в Мюнхене

Несколько тысяч человек вышли в центр Мюнхена на акцию протеста против проведения конференции по безопасности и поставок оружия Киеву. Об этом сообщает «ТАСС».

По данным полиции, в шествии от площади Карлсплац до ратуши на Мариенплац участвовали около 2 тыс. человек. На площади была установлена сцена с лозунгом «Давайте остановим безумие подготовки к войне», где состоялась центральная демонстрация.

Участники пришли с транспарантами и плакатами с надписями «Наши дети и внуки не для ваших войн», «Быть способными к миру, а не к войне», «Нет американским ракетам в Германии».

Одна из участниц акции заявила, что, по ее мнению, Мюнхенская конференция по безопасности не должна проходить в их городе, поскольку обществу нужен мир, а не больше оружия или разговоров о безопасности. Она также добавила, что не хотела бы, чтобы ее ребенок проходил воинскую повинность.

Еще одна акция против конференции и в поддержку мирного урегулирования конфликтов прошла на расположенной неподалеку площади Одеонсплац.