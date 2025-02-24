news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 24 февраля 2025 16:37
ERID: 2VtzqwCzKbt

Митинг ЛДПР, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в Казани

Митинг ЛДПР, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в Казани
Фото: Татарстанское РО ПП ЛДПР

23 февраля актив Татарстанского отделения ЛДПР и неравнодушные граждане собрались в Казани, чтобы отметить День защитника Отечества и почтить память защитников нашей Родины. В рамках мероприятия участники очистили мемориал в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне и прилегающую территорию в сквере «Слава». Это важное событие не только привело в порядок памятное место, но и объединило всех, кто гордится историей нашей страны.

Во главе с координатором Татарстанского отделения Юсуповым Русланом участники возложили цветы к подножию памятника, отдав дань уважения тем, кто сражался за нашу страну и отдал свои жизни за наше будущее.

Фото: Татарстанское РО ПП ЛДПР

«Мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения нашим героям, которые проявили невероятное мужество и самоотверженность в защите нашей Родины. Это важный день, когда мы не только вспоминаем их подвиги, но и подчеркиваем значение патриотизма для каждого из нас. Я искренне желаю всем гражданам нашей страны мирного неба над головой. Также хочу выразить огромную благодарность тем, кто сейчас находится в зоне СВО, за их стойкость и преданность. Вы — наша гордость, и мы надеемся на ваше скорейшее возвращение домой», - отметил Руслан Юсупов.

Фото: Татарстанское РО ПП ЛДПР

Для восстановления сил гостей мероприятия была организована зона перекуса с горячим чаем и кофе, что добавило ощущения тепла и единства. Реклама. Татарстанское РО ПП ЛДПР.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Одно есть, другого не хватает»: почему так непросто идет цифровизация татарского языка

«Одно есть, другого не хватает»: почему так непросто идет цифровизация татарского языка

23 февраля 2025
Чай с хазратом: «Пост – не форма мазохизма»

Чай с хазратом: «Пост – не форма мазохизма»

23 февраля 2025