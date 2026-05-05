Митинг ко Дню Победы прошел в казанском парке имени Петрова

Митинг, посвященный празднованию Дня Победы, прошел сегодня в казанском парке имени Петрова у мемориала «Аллея Славы работников Казанского порохового завода – ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

«Вы живой пример мужества, стойкости и любви к Родине. И наша задача передавать следующему поколению тот стойкий дух, который был проявлен вами во время Великой Отечественной войны», – обратился к ветеранам первый заместитель главы Администрации Кировского и Московского районов Айдар Сагетдинов.

В свою очередь, генеральный директор Федерального казенного предприятия «Казанский государственный казенный пороховой завод» Александр Лившиц отметил, что проводить районные праздники и мероприятия, посвященные Дню Победы, на аллее славы стало уже доброй традицией.

«Приятно каждый раз собираться и чтить память воинов и тружеников тыла, которые ковали Победу. Па традиции мы каждый год собираемся в канун 9 мая и вспоминаем тех людей, которые ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны», – сказал Лившиц.

Митинг начался с небольшой концертной программы для ветеранов и участников встречи, в которой свои творческие номера, приуроченные ко Дню Победы, показали ребята из казанских самодеятельных коллективов. А после выступлений и приветственных речей, все гости мероприятия традиционно возложили цветы к мемориалу.