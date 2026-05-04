Общество 4 мая 2026 16:22

Митинг ко Дню Победы прошел у памятной стелы в Казани

Фото предоставлено администрацией Вахитовского и Приволжского районов Казани

Митинг, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, прошел у стелы «Их именами названы улицы Казани».

Участники акции и школьники почтили память героев, отдавших жизнь за свободу и независимость страны. Они возложили цветы к стеле и выразили благодарность ветеранам за их подвиг.

В рамках мероприятия также наградили победителей конкурса чтецов, который организовала компания «Нэфис Косметикс». Лауреатам вручили дипломы и памятные призы. Самой юной участницей стала девятилетняя Полина Иванова, выступившая со стихотворением «Картошка». Самой старшей – 74-летняя Светлана Киртаева, представившая авторское произведение, посвященное памяти своего отца, участника Великой Отечественной войны.

В митинге приняли участие почетные гости, среди которых представители советов ветеранов Вахитовского и Приволжского районов, глава администрации этих районов Казани Альберт Салихов, депутат Казанской городской думы и генеральный директор «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова, а также другие приглашенные.

#митинг #День Победы #Великая Отечественная война #Год воинской и трудовой доблести
