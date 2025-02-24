Митчелл Миллер выведен из списка травмированных «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер выведен из списка травмированных игроков. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба в своих социальных сетях.

Напомним, 23-летний американский защитник получил повреждение в результате столкновения с защитником «Динамо» Кириллом Адамчуком в конце декабря во время московского матча, завершившегося победой «барсов» (6:5). Тогда сообщалось, что Миллер выбыл на два месяца.

В нынешнем сезоне на счету американца 17 (2+15) очков в 33 матчах при показателе полезности «0».