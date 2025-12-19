Митчелл Миллер: «У нас еще оставались силы в конце»

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» и автор одной из заброшенных шайб в матче со СКА (2:3) Митчелл Миллер прокомментировал итоги встречи.

«В целом хорошо играли, но в конце уже начали много удаляться, терять шайбу. Надо двигаться дальше и работать, чтобы такого больше не повторилось. Забивать, конечно, хорошо, но лучше бы мы победили. У нас ещё оставались силы в конце, но дожать соперника мы не смогли. Надеюсь, что в следующем матче результат будет позитивным», – цитирует Миллера пресс-служба «Ак Барса».