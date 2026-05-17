Митчелл Миллер побил рекорд КХЛ по результативности среди защитников в Кубке Гагарина

Защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер установил новый рекорд КХЛ, побив предыдущий показатель Криса Ли из «Металлурга». В четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива» американец отдал результативную передачу, которая позволила защитнику набрать 22-е очко в нынешнем розыгрыше плей-офф. Таким образом он побил предыдущий рекорд результативности для защитников за один Кубок Гагарина — 21 очко, который принадлежал Крису Ли из «Металлурга» в сезоне-2016/2017.

Более того, американец обогнал в бомбардирской гонке этого плей-офф нападающего «Авангарда» Константина Окулова (21 очко). По итогам матча «Ак Барс» одержал победу — 2:1 и сравнял счет в серии (2-2).

Напомним, финальная серия до четырёх побед между «Ак Барсом» и «Локомотивом» продолжается. Следующие матчи (при необходимости) состоятся 19, 21 и 23 мая.