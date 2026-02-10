Митчелл Миллер: «Когда я приехал в «Ак Барс», пообещал себе, что стану лидером команды»

На Матче Звезд КХЛ корреспонденту «ТИ-Спорта» удалось взять эксклюзивное интервью у защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера. В нем хоккеист казанцев поделился эмоциями от звездного уикенда, рассказал о текущей форме «Ак Барса», а также какие шансы у олимпийской сборной США взять золото на Играх в Милане.





Фото: ak-bars.ru

«В России любят хоккей, и это чувствуется»

– Митч, для тебя это дебютный Матч Звезд КХЛ. Какие впечатления от мероприятия?

– Я искренне наслаждаюсь проведенным здесь временем. Очень приятно находиться здесь с лучшими игроками лиги. Мы веселимся, доставляем болельщикам удовольствие. В общем, я в восторге.

– Если сравнивать Матч Звезд КХЛ и Матч Звезд НХЛ, сильно отличаются мероприятия по масштабу?

– Когда я смотрел Матчи Звезд НХЛ, я мечтал, что когда-то у меня тоже получится поучаствовать в таких мероприятиях. Было очень классно наблюдать за тем, как хоккеисты кайфуют от окружающей обстановки. Конечно, отличия Матча Звезд КХЛ от НХЛ есть. Но и в России все организовано шикарно: замечательные стадионы, столько людей пришло, многие в клубных джерси. В России любят хоккей, и это чувствуется.

«Поражения от «Сибири» и от «Трактора» не определяют форму и игру нашей команды»

– У «Ак Барса» перед Матчем Звезд случились два болезненных поражения – от «Сибири» и от «Трактора». Насколько уместно говорить, что команда впала в определенный кризис?

– Абсолютно не так. Конечно, проигрывать неприятно, особенно с такой разницей шайб, как в матче с «Трактором» (0:4). Но я скажу, что эти два поражения не определяют форму и игру нашей команды. Мы проводим неплохой сезон, идем в лидерах регулярного чемпионата. Я надеюсь, мы просто извлечем пользу из этих поражений и перейдем дальше к победам.

– Если помнишь, в прошлом году именно после Матча Звезд у «Ак Барса» пошел некоторый спад по результатам. Переживаете ли в команде, что такой сценарий может повториться и в этом году?

– Ты знаешь, я бы не стал проводить параллели между этими сезонами. В этом году у нас другая команда, пришли новые игроки. К регулярному чемпионату не стоит относиться слишком критично. Итоговый результат всегда определяется в плей-офф. Я надеюсь, что мы подготовимся хорошо и покажем себя с лучшей стороны весной.

«Когда я только приехал в «Ак Барс», сразу пообещал себе, что стану лидером в команде»

– Нельзя не отметить твой прогресс в этом сезоне: 38 очков в 53 матчах, солидный показатель полезности – плюс 17. Ты чувствуешь, что стал полноценным лидером «Ак Барса», тем игроком, за которым тянутся остальные?

– Когда я только приехал в «Ак Барс», сразу пообещал себе, что стану лидером в команде. Я знаю свои возможности и понимаю, сколько пользы могу приносить команде. Спасибо тренерскому штабу за доверие. Это помогает мне идти вперед, развиваться.

– Анвар Гатиятулин часто отмечал на пресс-конференциях, что ждет от тебя яркой игры не только в атаке, но и в обороне. Насколько сложно тебе бывает сохранить баланс, чтобы не заигрываться чрезмерно в нападении?

– Да, у нас всегда ведется с тренером диалог на этот счет. Я действительно люблю играть в атаке, забивать голы, отдавать передачи. Баланс сохранять не сложно, если ты на льду с холодной головой и не забываешь о том, что ты в первую очередь защитник, а не нападающий.

– Может быть, главному тренеру «Ак Барса» и вправду на одну игру поставить тебя в нападение в какое-то из звеньев?

– Я думаю, это не самая хорошая идея (смеется).

«У США хороший состав на этой Олимпиаде, думаю, что им по силам взять золото»

– В целом по ходу этого сезона многие игроки КХЛ и даже тренеры отмечают, что ты один из сильнейших, если не самый сильный атакующий защитник лиги. Насколько тебе приятна такая похвала?

– Конечно, это приятно, когда отмечают тебя с положительной стороны большие игроки, тренеры. Мне это однозначно придает еще большей мотивации трудиться, работать на команду. Но я стараюсь не зазнаваться и не думать много о себе.

– Стартовали зимние Олимпийские игры в Милане. Будешь ли следить за ними?

– Полностью смотреть соревнования времени у меня не будет, все-таки у нас сезон в самом разгаре. Но какие-то хайлайты посматривать буду обязательно.

– Как оценишь шансы сборной США по хоккею взять золото на этой Олимпиаде?

– Я очень на это надеюсь, буду искренне болеть, переживать за любимую сборную. У США хороший состав на этой Олимпиаде, думаю, что им по силам взять золото.

«Я обожаю Казань, очень люблю наших болельщиков»

– Одним из твоих близких друзей в «Ак Барсе» является Дмитрий Яшкин. В январе его могли обменять в другой клуб КХЛ. Он делился с тобой мыслями, переживаниями на этот счет?

– Честно, этот вопрос мы с ним не обсуждали. Это хоккей, большой бизнес, и так иногда бывает. Ты можешь планировать долгую карьеру в одном клубе, а жизнь тебе преподносит другие планы. Дима Яшкин – отличный парень, и я всегда желал ему только успехов в карьере. Он – лидер «Ак Барса», поэтому, думаю, он переживал по поводу того, что по ходу сезона ему, возможно, пришлось бы покинуть команду.

– Твой действующий контракт с «Ак Барсом» рассчитан до 2027 года. Если заглянуть в будущее, хотелось ли бы тебе и дальше оставаться в Казани?

– Я обожаю Казань, очень люблю наших болельщиков. Меня в «Ак Барсе» все устраивает. О новом контракте я пока не задумывался, время еще есть. Сейчас стараюсь сфокусироваться только на сезоне и результатах.

– Ты как-то говорил, что мечта вернуться в НХЛ в тебе все еще жива. Так ли это?

– НХЛ – это лига лучших игроков в мире. Разумеется, хотелось бы хотя бы немножко, но поиграть там, вернуться на родину. Но тут уже не все зависит от меня.