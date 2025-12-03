news_header_top
Митчелл Миллер и Филипп Долганов поедут на Матч Звезд КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер и вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов по итогам голосования болельщиков отправятся на Матч Звезд КХЛ.

Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 6 по 8 февраля 2025 года.

Помимо Миллера и Долганова, благодаря голосованию болельщиков на Матч Звезд КХЛ поедут Владимир Галкин, Алексей Василевский, Джошуа Ливо, Владимир Ткачев, Дамир Шарипзянов, Александр Радулов, Данил Аймурзин, Дмитрий Гамзин, Антон Силаев, Егор Сурин, Матвей Короткий, Зак Фукале, Сэм Энэс, Максим Комтуа.

