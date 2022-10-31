Мишустин поручил полностью выплатить пособия семьям военных и оценить потребности ВС РФ

Как можно скорее оценить потребности Вооруженных Сил России, ускорить их медико-санитарное обслуживание и реабилитацию, проконтролировать полноту выплат семьям военных поручил сегодня Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

На заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ он также потребовал оценить потребности оборонно-промышленного комплекса и других отраслей экономики в России. При этом важно учитывать обратную связь от производителей и потребителей, а также создать жесткую систему контроля для достижения намеченных показателей.

Также премьер поручил подготовить планы-графики по каждому предприятию-изготовителю и уточнения по гособоронзаказу, профильным документам.