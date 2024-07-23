Мишустина восхитили плакаты на заводе «Дальэнергомаш» в Хабаровске

Глава правительства РФ Михаила Мишустина оценил плакаты на заводе «Дальэнергомаш» в Хабаровске, куда он прибыл с рабочим визитом.

Напомним, на предприятии висят плакаты с правилами безопасности. На этих «постерах» красуются лозунги: «Товарищ, команду не подводи, место создай и на место клади», «Красным ненужное меть - и в отстойник! Все, что оставил, используй достойно». Именно эти картинки с надписями и привлекли внимание Мишустина.

«Потрясающие плакаты! Это можно везде повесить. "Товарищ, команду не подводи, место создай и на место клади" - это можно во всех федеральных органах исполнительной власти», – цитирует Мишустина РИА «Новости».

Глава правительства также назвал «Дальэнергомаш» уникальным для Дальневосточного федерального округа. По его словам, это предприятие вносит весомый вклад в достижение технологического, промышленного и экономического суверенитета.

Также Мишустину был показан производственный комплекс завода и выпускаемое оборудование. Так, политик увидел, как собирают редукторы для турбин и компрессоров, станки с числовым программным управлением (на них делают турбинные лопатки, диафрагмы компрессорных машин и многое другое).

На вышеупомянутом хабаровском заводе с 2004-го производят компрессорное, нагнетательное и энергетическое оборудование. Продукцию завода используют предприятия металлургического комплекса и химпромышленности. Отметим, что в прошлом году выручка предприятия составила 690 млн рублей, однако по итогам текущего 2024-го ее планируют увеличить почти вдвое – до 1,2 млрд рублей.